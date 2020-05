BVB gewinnt und ist bereit für die Bayern

Dabei kamen sie aber auch gleich zur Führung. Der wieder überzeugende Julian Brandt leitete den sehenswerten Angriff ein. Über Achraf Hakimi kam der Ball zu Thorgan Hazard, dessen Rückpass Erling Haaland verpasste. Aber am zweiten Pfosten drückte Raphael Guerreiro ein. Es war schon das achte Saisontor des portugiesischen Europameisters, der eine Woche zuvor beim 4:0-Sieg gegen den FC Schalke zweimal getroffen hatte.

Hummels bleibt in der Pause draußen

Mats Hummels kam nach der der Pause nicht mehr auf den Platz. "Mats hat schon länger Beschwerden an der Achillessehne. Wir hoffen aber, dass er am Dienstag wieder spielen kann", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nach dem Abpfiff.

Für den ehemaligen Nationalspieler Hummels kam Emre Can zum Einsatz. Auch ohne personelle Maßnahmen wurden die Aktionen der Wolfsburger zu Beginn der zweiten Halbzeit druckvoller. Erstmals geriet sogar das Dortmunder Tor in Gefahr, doch ein verdeckter Schuss von Renato Steffen (48.) strich knapp über die Querlatte. In der 62. Minute scheiterte der Schweizer an seinem Landsmann Roman Bürki im BVB-Gehäuse.

Hakimi macht nächsten Dortmunder Erfolg klar

Mehr als ein Strohfeuer war diese Aktion aber nicht. Die Gäste übernahmen nach einer Stunde wieder das Kommando, ohne wirklich zu glänzen. Komplett vorbei lief die Begegnung an Erling Haaland, der Norweger wählte immer wieder die falschen Laufwege und kam so gar nicht erst in erfolgversprechende Zweikämpfe vor dem VfL-Tor.