Der VfL Wolfsburg ist zurück auf dem besten Weg in Richtung Champions League. Nach zuvor zwei Niederlagen setzten sich die Niedersachsen am Mittwochabend in einer turbulenten Partie der Fußball-Bundesliga mit 3:1 (2:0) beim VfB Stuttgart durch. Xaver Schlager (13. Minute), Torjäger Wout Weghorst (29.) und Yannick Gerhardt (65.) trafen für die Gäste, Gonzalo Castro traf in der Nachspielzeit für den VfB. Stuttgarts Philipp Förster verschoss dazu einen Handelfmeter (26.).

Casteels lässt VfB verzweifeln

Die äußerst unterhaltsame Partie startete ohne langes Abtasten. Allein im ersten Durchgang spielten sich beide Teams zahlreiche Hochkaräter heraus. Der größte Unterschied: Wolfsburg nutzte zwei seiner Topchancen, der VfB keine. Sasa Kalajdzic (9.) und Tanguy Coulibaly (35.) scheiterten jeweils frei am starken VfL-Torhüter Koen Casteels. Zudem parierte der Belgier auch noch den Elfmeter von Förster. "Koen war heute klar man of the match, keine Frage", sagte Teamkollege Maximilian Arnold.

Doch nicht nur Stuttgart spielte munter nach vorne, sondern auch der VfL: Maximilian Philipp (10.) und der Ex-Stuttgarter Josip Brekalo (12.) hätten schon treffen können. Kurz darauf machte es Schlager besser und hämmerte den Ball mit dem Vollspann flach ins Tor. Eine knappe halbe Stunde später erhöhte Weghorst nach einer Brekalo-Flanke per Kopf.

Wolfsburg nutzt Chancen eiskalt

Nach dem Seitenwechsel übernahm Stuttgart das Spielgeschehen, die Wölfe verteidigten allerdings geschickt und ließ kaum Chancen zu - und schlugen vorne erneut eiskalt zu. Nach einem schnellen Angriff legte Brekalo quer auf Gerhardt, der den Ball zum 3:0 in den linken Winkel schlenzte.

Trotz des deutlichen Rückstandes bemühten sich die Schwaben weiterhin, wenigstens einen Ehrentreffer zu erzielen. Erst in der 80. Minute wurde es jedoch richtig gefährlich, als Roberto Massimo den Pfosten traf. Castros Tor aus der Distanz - unglücklich abgefälscht von Marin Pongracic - in der Nachspielzeit war nur ein schwacher Trost, dennoch verdient.

VfL mit direktem Königsklassen-Duell

Für Stuttgart hat die Niederlage keine tabellarischen Auswirkungen. Die Schwaben sind bereits gerettet und können die Saison wohl in Ruhe ausklingen lassen. Mit vier Punkten Rückstand gäbe es noch leise Hoffnungen auf Rang sieben und eine eventuelle Teilnahme am Europapokal. Dafür muss gegen Leipzig am Sonntag (25.04.2021) um 15.30 Uhr aber ein Sieg her.

Für Wolfsburg steht einen Tag früher das möglicherweise entscheidende Duell um die Königsklasse gegen Borussia Dortmund an - mit einem Sieg könnten die Wölfe für die Champions League planen.