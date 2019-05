Gonzalo Castro (45.+1. Minute), Anastasios Donis (55.) und Daniel Didavi (83.) trafen am Samstag (11.05.2019) im letzten Heimspiel für die Schwaben, die den Relegationsrang 16 damit schon vor dem letzten Spieltag sicher haben und den Abstieg des 1. FC Nürnberg und von Hannover 96 besiegelten.

VfB-Kapitän Christian Gentner betonte vor dem ARD-Mikrofon besonders die Rolle von Interimstrainer Nico Willig: "Dieser Impuls, den man sich von einem Trainerwechsel erhofft, der ist zu 100 Prozent da. Wir haben es selber gerichtet und das ist auch gut so."

Partie auf niedrigem Niveau

Der VfB kann nach der Partie auf erschreckend schwachem Niveau nun für die Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga am 23. und 27. Mai planen und darf auf den Verbleib in der Bundesliga hoffen. Wolfsburg braucht am letzten Spieltag unbedingt einen Sieg, um die Europa League zu erreichen und Trainer Bruno Labbadia einen schönen Abschied zu bescheren. Insgesamt war das schwäbisch-niedersächsische Duell nichts für Feinschmecker. Beide Mannschaften zeigten nur selten gelungene Kombinationen. Gerade dem VfB steckte lange Zeit die Angst vorm Versagen in den Gliedern, aber der VfL war eben nicht griffig und entschlossen genug, um das auszunutzen.