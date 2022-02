In der vergangenen Woche erlebte Bochum beim 4:2-Erfolg gegen Bayern München einen kaum für möglich gehaltenen Höhepunkt, im Stuttgart hatten sie dann das Glück auf ihrer Seite. Nach schwungsvollem Start wurden die Schwaben immer besser und hätten am Ende einen Sieg verdient gehabt. Dass es nicht so kam, lag an einem Elfmeter in der Nachspielzeit.