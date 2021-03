Ein Eigentor von Kasim Adams (15. Minute) brachte den VfB in Führung, Sasa Kalajdzic besorgte den Endstand (64.). Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo hat als Achter nun nur noch vier Zähler Rückstand auf Platz sechs, Hoffenheim bleibt mit 30 Punkten als Elfter im Tabellenmittelfeld.

Adams im Pech

In einer schnellen, aber ereignisarmen Anfangsphase führte die erste Torchance der Partie direkt auch zum ersten Treffer. Nach einem schönen Angriff der Schwaben brachte Silas Wamangituka den Ball flach vor das Hoffenheimer Tor. Kalajdzic verpasste, doch dahinter schob der offenbar überraschte Adams das Spielgerät aus kurzer Distanz ins eigene Gehäuse. Der VfB hatte die Partie dank sehr disziplinierter Arbeit gegen den Ball größtenteils gut im Griff.

Erst nach einer halben Stunde traute die TSG sich etwas mehr zu und kam langsam besser ins Spiel, dadurch öffneten sich auf beiden Seiten nun etwas mehr Räume. Großchancen blieben jedoch fast komplett aus. Nach 38 Minuten hätte Andrej Kramaric allerdings bei einem Kopfball aus zehn Metern für den Ausgleich sorgen müssen, platzierte die Kugel aber nicht genau genug. Die Schlussminuten des ersten Durchgangs gehörten jedenfalls tendenziell eher den Gästen, die sich nun auch mehr Risiko zutrauten.

Kalajdzic baut seine Serie aus

Die zweite Halbzeit bot zu Beginn ein ähnliches Bild. Der VfB wirkte zwar spielerisch reifer, aber die Hoffenheimer drückten mit ihrem Tempo auf den Ausgleich. Weil sie aber zu selten kreative Lösungen fanden, waren es meist Halbchancen und Distanzschüsse, die die Blauen auf den Rasen brachten. Florian Grillitsch zwang beim besten Abschluss der TSG Gregor Kobel aus über 30 Metern zu einer Glanzparade (55.). Nach einer guten Stunde hatten die Hoffenheimer elf Abschlüsse zu verzeichnen, der VfB nur vier. Der fünfte saß dann aber wieder. Nach einem Konter war es erneut Wamangituka, der per Flachpass in die Mitte vorbereitete. Der mitgelaufene Kalajdzic hatte keine Mühe, sein achtes Tor in den letzten sieben Partien zu erzielen (64.).

Die Hoffenheimer rannten weiterhin wütend an und feuerten aus allen Rohren - aber es fehlte an Genauigkeit im Abschluss und an Kreativität im Angriffsspiel. Kramaric zielte aus der Distanz vorbei (70.), Dabbur traf nur das Außennetz (74.) und auch in der Schlussphase wollte das Spielgerät trotz zahlreicher Versuche nicht über die Linie. Die extrem effizienten Stuttgarter brachten die Führung routiniert über die Zeit und meldeten mit einer abgeklärten Vorstellung zumindest spielerisch Europapokalambitionen ein.

Der VfB tritt nächste Woche Samstag bei Bayern München an (20.03.2021), Hoffenheim hat am Sonntag den FSV Mainz zu Gast.