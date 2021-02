Stuttgart bestraft Standardschwäche

Ganz anders als nach dieser Unruhe erwartet, begann Schalke gut: Amine Harit scheiterte früh (5.) am starken Stuttgarter Schlussmann Kobel. Danach waren die Gastgeber das spielbestimmende Team und bestraften eklatante S04 -Patzer bei Standards: Bei einer Ecke stahl sich Endo am langen Pfosten davon und schoss aus kurzer Distanz ein. Fast identisch fiel auch das 2:0 durch den Japaner, Schalke lernte aus dem Fehler beim ersten Gegentor nicht. Vor dem 2:0 hätte der VfB nach dem Foul von Malick Thiaw an Silas Wamangituka (19.) zudem einen Strafstoß bekommen müssen.

Kalajdzic erhöhte per Kopf auf 3:0, ebenfalls nach einem Eckball. Michael Langer, der den verletzten Ralf Fährmann im Knappen-Tor vertrat, war abermals chancenlos. Sogar eine noch deutlichere Führung wäre möglich gewesen - Langer verhinderte dies mit einigen starken Paraden.

S04 zeigt Moral und vergibt Chancen

Der Anschlusstreffer durch Kolasinac fiel buchstäblich aus dem Nichts, stärkte aber zunächst das arg angekratzte Schalker Selbstvertrauen. So gelang es den Gästen in der zweiten Hälfte, das VfB-Übergewicht im Mittelfeld in den Griff zu bekommen. Das wurde dadurch begünstigt, dass sich Stuttgart tiefer fallen ließ. Nationalspieler Suat Serdar (67.) hätte das beinahe bestraft, doch Kobel war zur Stelle.

Nach dem Foul von Marc Oliver Kempf an Harit war die Chance zum Anschluss da, doch Bentalebs Elfer war zu unplatziert, sodass er in den Armen des VfB-Keepers landete. Auch der eingewechselte Alessandro Schöpf scheiterte an Kobel, der dessen Schuss ans Lattenkreuz lenkte (82.). Kurz vor Schluss führte der VfB eindrucksvoll vor, wie man aus wenig viel macht: Klement drehte sich mit Ball um seinen Gegenspieler und schoss unten links ein. Didavi nutzte die nächste Gelegenheit für einen schönen Distanztreffer ins linke Eck zum deutlichen und etwas zu hohen 5:1-Endstand.