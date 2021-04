Auch in Stuttgart wurde Knauff, dessen Stärken seine Schnelligkeit und sein Durchsetzungsvermögen in den direkten Duellen sind, wieder diesem Duo vorgezogen. In der 67. Minute kam er für den angeschlagenen Reus. Gut zehn Minuten später entschied er mit seinem ersten Bundesligator die Partie.

"Das war eine unglaubliche Woche für mich" , sagte Knauff bei "Sky" , "ich bin reingekommen und wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Ich freue mich einfach, dass es geklappt hat."

Hummels mit Magenkrämpfen

Die Borussia ließ sich zunächst noch ohne Knauff weder vom Rückstand durch den 14. Saisontreffer von Kalajdzic beirren, noch durch den Verlust von Mats Hummels. Der Abwehrchef musste zur Pause wegen Magenkrämpfen ausgewechselt werden. Danach wendete sich das Blatt: Bellingham mit seinem ebenfalls ersten Bundesligator und Kapitän Reus mit seinem ersten Ligatreffer seit Dezember ließen die Borussia jubeln. Doch auch Reus humpelte nach seiner Auswechslung (67.) angeschlagen in die Kabine.

Daniel Didavi glich noch einmal aus (78.), ehe Knauff zuschlug und den Tag für sich perfekt machte.

BVB jetzt in der Champions League gefordert

Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag (17.04.2021) gegen den 1. FC Union Berlin weiter. Borussia Dortmund tritt am Mittwoch zuvor in der Champions League gegen Manchester City an. In der Bundesliga bekommt es der BVB am Sonntag mit Werder Bremen zu tun.