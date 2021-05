Als der letzte Akt vollbracht und der hart erkämpfte Auswärtsieg unter Dach und Fach war, kannte die Freude bei der Arminia auf dem Stuttgarter Rasen keine Grenzen mehr. Spieler, Trainer und Betreuer jauchzten und jubelten am Samstag (22.05.2021), tanzten in einem engen Mannschaftskreis und ließen ordentliche Bierduschen folgen. Es war die Freude über ein Werk, das den Bielefeldern vor der Saison die wenigsten zugetraut hatten.

"Es ist eine Senation für mich. Ich bin unfassbar stolz, ein Teil dieser Gruppe zu sein. Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt" , sagte Arminias Trainer Frank Kramer im biergetränkten blauen Retter-T-Shirt.

Klos: "Konnten den Fans etwas zurückgeben"

Fabian Klos mit Ritsu Doan

Wenige Minuten vor dem Abpfiff hatte Kramer seinen Kapitän und Stürmer Fabian Klos, der Inbegriff des Bielefelder Aufschwungs der vergangenen Jahre, vom Feld genommen. Klos saß dann da auf einer Bank und begann schon vor Abpfiff zu weinen und zu schluchzen. Auch als alle schon freudestrahlend feierten, fiel bei Klos tränenreich die ganze Anspannung diese Tages, dieses ganzen Abstiegskampfes ab - es waren rührende Bilder.