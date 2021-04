Mit dem ersten Sieg seiner Klub-Geschichte gegen den VfB Stuttgart hat der 1. FC Union Berlin den von Trainer Urs Fischer mutig ausgerufenen Europakurs bestätigt. Grischa Prömel (20. Minute) und Petar Musa (43.) mit seinem ersten Treffer in der Fußball-Bundesliga sicherten den Eisernen am Samstag im Stadion An der Alten Försterei den 2:1 (2:0)-Erfolg.

"Wir haben die Möglichkeit auf das 3:1, das Problem war glaube ich, dass der VfB direkt nach der Pause das 1:2 geschossen hat. Aber wir haben es durchgestanden. Ein perfekter Tag" , sagte Unions Christian Gentner bei der ARD. "Wir haben das Spiel ganz klar in der ersten Hälfte verloren. Das Pressing hat nicht funktioniert, wir waren relativ passiv" , sagte Stuttgarts Sascha Kalajdzic.

Fischers Team lässt seinen Coach nicht im Stich

Mit 43 Punkten liefert sich Union mit Borussia Mönchengladbach ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den siebten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der neuen Conference League berechtigen könnte.

Gegen den VfB hatte Union mit zwei Remis (2:2/0:0) in der Relegation 2019 zwar den Bundesliga-Aufstieg klargemacht, zu einem Sieg gegen den Schwaben reichte es bislang aber noch nie. Die Stuttgarter wurden trotz des Treffers von Philipp Förster (48.) mit der Niederlage an den bitteren Abstieg an gleicher Stelle erinnert und haben als Zehnter nach dem 29. Spieltag nun vier Punkte Rückstand auf Union und die internationale Zone.