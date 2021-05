Durch den spektakulären 2:1 (0:0)-Sieg gegen RB Leipzig sicherte das Überraschungsteam aus Köpenick am 34. Bundesliga-Spieltag Tabellenplatz sieben und zog in die neue Conference League ein. In der zweiten Saison im Oberhaus konnten 2.000 Fans im Stadion An der Alten Försterei somit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Marvin Friedrich (67. Minute) und Max Kruse (90.+2) trafen am Samstag (22.05.2021) für die "Eisernen", die sich vor der Saison den Nichtabstieg als Ziel gesetzt hatten. Justin Kluivert (55.) hatte RB zuvor in Führung gebracht.

2.000 Zuschauer sind dabei

Union übertraf den elften Platz aus der Premierensaison folglich klar und steht am 19. und 26. August in den Playoffs zur Conference League. " Wir haben uns das verdient. Wir haben eine sensationelle Saison gespielt. Jetzt geht es in den Urlaub, und danach dürfen wir international spielen ", sagte der Siegtorschütze am Sportschau-Mikrofon. Glückwünsche gab es auch vom Gegner: " Kompliment an die Berliner. Sie haben eine herausragende Saison gespielt. Und jetzt haben sie sich mit internationalem Fußball belohnt ", sagte RB-Stürmer Emil Forsberg.

Sein Team hatte schon vor dem letzten Spiel unter dem zum FC Bayern abwandernden Trainer Julian Nagelsmann als Vizemeister festgestanden. In der Alten Försterei, die wegen eines Pilotprojektes der Stadt Berlin auf 2.000 Plätzen gefüllt war, suchten beide Teams zu Beginn nach ihrem Spiel. Leipzig bemühte sich vor allem über Linksaußen Kluivert um Kombinationen, aber Union stand sicher. Dabei lauerten die Gastgeber immer wieder auf Fehler.

Torchancen blieben lange Zeit Mangelware. Union zeigte das von Trainer Urs Fischer angekündigte "eklige Spiel" und verteidigte mit den starken Marvin Friedrich, Robin Knoche und Nico Schlotterbeck sehr aufmerksam. Kein Durchkommen für RB . Die erste gefährliche Chance hatten dann auch die Köpenicker. Petar Musa (34.) stand plötzlich frei: Nach einem Spielzug über Kruse und Christopher Lenz traf der Tscheche aber nur den linken Pfosten.

Luthe im Berliner Kasten überragand

Kurz vor der Pause hätte Leipzig dann in Führung gehen müssen. Erst scheiterte Emil Forsberg (44.) im Eins-gegen-eins an Berlins Torhüter Andreas Luthe, ehe der Keeper auch den Nachschuss von Hee-chan Hwang parierte. Sekunden danach zielte Gäste-Kapitän Marcel Sabitzer Zentimeter links am Tor vorbei.