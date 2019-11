Der eingewechselte Polter traf in der 90. Minute vom Punkt, nachdem zuvor Dedryck Boyata im Strafraum bei einem Schussversuch von Christian Gentner zu spät kam und den Unioner erwischte. Schiedsrichter Deniz Aytekin blieb auch nach Ansicht der Videobilder bei seiner Entscheidung und Polter verwandelte zum entscheidenden 1:0.

Damit holte Union seinen dritten Bundesligasieg, zum dritten Mal zu Hause. In der Tabelle haben die Köpenicker als 13. mit elf Punkten nur noch zwei Pläzte und einen Punkt Rückstand auf die Hertha, die zum zweiten Mal in Folge verlor. "Das war nicht unser Spiel", gab Hertha-Trainer Ante Covic nach der Partie zu. "Wir sind heute nicht an die Grenzen unseres fußballerischen Vermögens gekommen."

Frühe Chance für Union

Union hätte nach knapp drei Minuten direkt in Führung gehen können, doch der über seine linke Seite aufgerückt Christopher Lenz traf mit einem Kopfball nur den Pfosten. Die "Eisernen" wirkten robuster und selbstbewusster und hatten in Durchgang eins mehr vom Spiel.

Hertha lauerte auf Konter, kam allerdings aufgrund der engagierten und wachen Abwehrarbeit der Gastgeber kaum zum Zug. Am dichtesten kamen die Herthaner dem Tor noch bei einem Kopfball von Marko Grujic, der aus acht Metern aber über das Tor ging (36.).

Raketen fliegen aufs Spielfeld

Die zweite Halbzeit begann mit Pyro-Aktionen auf beiden Fanseiten. Als dann mehrere Raketen aus dem Hertha-Block aufs Spielfeld geschossen wurden, bat Schiedsrichter Deniz Aytekin die Mannschaften für knapp sechs Minuten in den Kabinengang, bevor es weiterging.

Ab Mitte der zweiten Hälfte kam Hertha besser ins Spiel, weil die Gäste die Außenbahnen mit Javairo Dilrosun und Dodi Lukebakio konsequenter besetzten. Für gefährlichere Szenen Richtung Union-Tor reichte es trotzdem nicht.

Mit dem Elfmetertor wurde es noch einmal eine hektische Schlussphase, doch die "Eisernen" hielten den Sieg fest.

Union muss nach Mainz, Hertha empfängt Leipzig

Aufsteiger Union tritt am 11. Spieltag zum wichtigen Kellerduell bei den zuletzt mit 0:8 in Leipzig gedemütigten Mainzern an (Samstag, 15.30 Uhr). Hertha empfängt parallel genau diese mit 14 Treffern in zwei Pflichtspielen auf Hochtouren laufende Leipziger Tormaschine.