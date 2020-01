Die Treffer für die Eisernen erzielten Neven Subotic (47.) und Marcus Ingvartsen (62.). Damit hat Union Berlin seine Sieglosserie beendet und die ersten Punkte des FC Augsburg im neuen Jahr verhindert. Die Köpenicker setzten sich am Samstag (25.01.20) nach zuvor drei verlorenen Partien in der Bundesliga mit 2:0 (0:0) durch und schoben sich an den punktgleichen Schwaben vorbei.

"Vielleicht haben wir uns heute zu sehr auf die defensiven Aufgaben konzentriert und dabei die Offensive vergessen. Heute hat uns die letzte Überzeugung gefehlt. Wir hatten nicht die Gier, das Spiel mit aller Gewalt gewinnen zu wollen. Deshalb haben wir auch keinen Punkt verdient" , sagte Augsburgs Trainer Martin Schmidt in der Sportschau.

Wenig ansehnliches Fehlpass-Festival

Vor 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei taten sich die Gastgeber im Aufbauspiel schwer, meistens wurde der Ball einfach lang nach vorne geschlagen. Augsburg stand zunächst tief, überließ den Gastgebern das Geschehen und konzentrierte sich auf die Arbeit gegen den Ball.

Mit Freistößen sorgten die Schwaben zumindest für ein wenig Gefahr. Zunächst zog Philipp Max knapp übers Tor (13.), dann bekam André Hahn (16.) nach einem Max-Freistoß beim Kopfball nicht genug Druck hinter den Ball. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich ein wenig ansehnliches Fehlpass-Festival mit vielen kleinen Fouls. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (Langenhagen) musste immer wieder eingreifen.

Unioner Doppelschlag nach der Pause