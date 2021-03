1. FC Union Berlin

Köln mit schmeichelhafter Führung vom Elfmeterpunkt

Die Kölner waren am Ende der ersten Hälfte schmeichelhaft in Führung gegangen. Unions Robin Knoche hatte den Kölner Jonas Hector im Strafraum am Knöchel getroffen. Ondrej Duda verwandelte den fälligen Strafstoß für den FC (45.+2). Ansonsten hatte Union in einem insgesamt schwachen ersten Durchgang mehr Chancen, blieb aber zu inkonsequent.

Union dreht die Partie nach der Pause

Kurz nach der Pause glich Union ebenfalls per Strafstoß aus. Julian Ryerson hatte von links geflankt, Kölns Marius Wolf blockt den Ball mit dem vom Körper weg gehaltenen Arm ab. Max Kruse erzielte vom Punkt den Ausgleich für Union (48.).

In der 67. Minute drehte Union die Partie: Kölns Wolf verlor einen Zweikampf gegen Ryerson, dessen Flanke bei Christopher Trimmel landete. Trimmel erzielte mit seinem ersten Bundesliga-Tor das Siegtor für seine Mannschaft.

Köln im Abstiegskampf immer stärker unter Druck