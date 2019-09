Eintracht Frankfurt hat den Anschluss an die internationalen Plätze gehalten. Die Hessen gewannen am Freitagabend (27.09.2019) bei Aufsteiger Union Berlin mit 2:1 (0:0). Bast Dost (48.) brachte die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in Führung, André Silva (62. ) schraubte das Ergebnis höher. Der Anschlusstreffer von Berlins Anthony Ujah (86.) kam zu spät.

Trimmel: "Dürfen nicht nervös werden"