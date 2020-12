Trotz des dritten Unentschiedens aus den vergangenen vier Ligaspielen bleiben die Münchner vorerst Spitzenreiter vor dem punktgleichen Tabellenzweiten RB Leipzig (beide 24 Zähler). Star-Stürmer Lewandowski (67. Minute) sicherte dem haushohen Favoriten in der Hauptstadt mit seinem 13. Saisontreffer am Samstag (12.12.2020) einen Punkt. Vorher hatte Union-Mittelfeldspieler Grischa Prömel (4.) den Bayern den schon 17. Gegentreffer in der elften Bundesligapartie eingeschenkt. "Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht" , sagte Bayern-Profi Thomas Müller mit Blick auf das 0:1. "Für unsere eigenen Ansprüche fühlt sich das natürlich als zu wenig an." Union-Coach Urs Fischer indes war deutlich besser gelaunt: "Ich bin wirklich zufrieden mit dem Punkt" , sagte Fischer. Auch Christopher Trimmel bezeichnete gegenüber der Sportschau das 1:1 als "gerecht - wir haben gegen die Bayern gespielt. Das war definitiv ein sehr wichtiger Schritt nach vorne" , sagte er.

Die Bayern hatten im Stadion An der Alten Försterei gleich zu Beginn Glück. Nach schneller Balleroberung in der Abwehr überspielten die Gastgeber noch in der Anfangsminute die bayerischen Linien, Stoßstürmer Taiwo Awoyini war frei durch und scheiterte nur am glänzend parierenden Manuel Neuer. Nur Minuten später köpfte Prömel einen Eckball von Unions Kapitän Christopher Trimmel am langen Pfosten vorbei ins Tor.