Das Team von Trainer Bo Svensson gewann am Sonntag (21.03.2021) mit 2:1 (2:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim und zog damit an den Rivalen 1. FC Köln und Arminia Bielefeld vorbei. Vor coronabedingt leeren Rängen schossen Robert Glatzel nach nur 28 Sekunden und Dominik Kohr (41. Minute) die Tore für die 05er. Mainz stand zuvor letztmals am achten Spieltag in dieser Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ihlas Bebou erzielte für die TSG den zwischenzeitlichen Ausgleich (39.).

Mainz mit Blitzstart

Die Gäste aus Rheinhessen starteten auch zur ungewohnten Anstoßzeit am Sonntagmittag so, wie man sie in den vergangenen Wochen erlebt hat: engagiert und energisch. Glatzel störte Bayern-Leihgabe Chris Richards energisch und nutzte nach 28 Sekunden direkt die erste Chance zur Führung. Es war das zweitschnellste Tor der laufenden Bundesliga-Saison.

Direkt im Anschluss hätte Glatzel (3.) gleich erhöhen können, doch Keeper Oliver Baumann verhinderte das frühe 0:2. Wieder Baumann parierte gegen Jonathan Burkardt (18.) mit einer starken Fußabwehr.

Aus dem Nichts schaffte Hoffenheim den Ausgleich: Richards setzte Bebou ein, der ins lange Eck einnetzte. Doch die TSG-Freude währte nur rund 120 Sekunden. Kohr köpfte vollkommen freistehend zur erneuten FSV-Führung ein.