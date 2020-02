FC Bayern bleibt Tabellenführer

Der FC Bayern bleibt durch den Sieg Tabellenführer. Hoffenheim hat es dagegen verpasst, Anschluss an die Europapokal-Plätze herzustellen. Für die Bayern geht es nun am kommenden Dienstag (03.03.2020) im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke weiter. An selber Stelle tritt dann am kommenden Samstag die TSG Hoffenheim in der Bundesliga an. Der FC Bayern empfängt gleichzeitig den FC Augsburg.