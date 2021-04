Das Team von Chefcoach Sebastian Hoeneß kassierte in der ersten Halbzeit zwei bittere Gegentore gegen keineswegs übermächtige Gladbacher. Unmittelbar vor dem 0:1 reklamierten die Kraichgauer wild ein angebliches Foulspiel von Stefan Lainer an Kramaric. Doch Daniel Siebert, der von der UEFA erstmals auf die Liste der EM-Referees gesetzt wurde, ließ die Partie weiterlaufen. So enteilte beim Konter Marcus Thuram TSG-Abwehrchef Stefan Posch und Plèa ließ mit seinem Schuss ins linke Ecke Torwart Oliver Baumann keine Chance.

Kramaric mit Doppelpack der Matchwinner

Den nächsten Tiefschlag fingen sich die Hoffenheimer nach einem Fehlpass von Florian Grillitsch ein - wieder war Thuram der Vorbereiter, diesmal für Lazaro. Frustriert gingen die Hausherren in die Kabine, berappelten sich aber schnell wieder. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte Kramaric das Chaos in der gegnerischen Abwehr nach einem Eckball zum Anschlusstreffer. Kurios: Die Vorlage zum Treffer kam ausgerechnet vom Gladbacher Thuram.

"Das ist extrem bitter, sehr ärgerlich. Es zieht sich durch die ganze Saison, dass wir nach sehr guten Spielen nachlassen. Wir waren weit weg von dominant", sagte ein frustrierter Gladbacher Stefan Lainer bei Sky. In der Tat konnten die Fohlen nicht an die Leistung beim 4:0-Sieg vom Wochenende gegen Eintracht Frankfurt anknüpfen. Jeweils nach einer Flanke von Pavel Kaderabek trafen dann Bebou und Kramaric gegen den machtlosen Sippel und eine zunehmend konsternierte Borussia, die dieses Mal große Probleme im Spielaufbau hatte. Die TSG setzte sich erstmals nach dem 3:2 in Mainz im September 2017 nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch durch.

Gladbach empfängt Bielefeld

Die TSG ist am Samstag (24.04.2021) um 15.30 Uhr zu Gast beim SC Freiburg. Gladbach empfängt am Tag danach Arminia Bielefeld.