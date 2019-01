Lobeshymne von Kovac

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann erkannte die Überlegenheit des Gegners an: "Der Münchner Sieg ist absolut verdient. Bayern hat das sehr gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt vor den Bayern, nach der Pause haben wir den Respekt abgelegt und viel besser und mutiger gespielt." Sein Gegenüber Niko Kovac griff tief in die Lobeskiste: "Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war sensationell. Das ist unser Anspruch. So ist die Bundesliga wieder spannend."

Beim deutschen Rekordmeister mussten Abwehrspieler Jérôme Boateng, Flügelspieler Serge Gnabry und Offensivstar James Rodriguez zunächst auf der Bank Platz nehmen. Trainer Kovac setzte dafür zunächst auf ein kompaktes Mittelfeld mit Javi Martínez, Leon Goretzka und Thiago. Mit drei nominellen Stürmern startete dagegen der Gastgeber. Neben Andrej Kramaric ließ Trainer Nagelsmann auch Ishak Belfodil und Joelinton von Beginn an spielen. Der zuletzt angeschlagene Kerem Demirbay stand ebenfalls in Hoffenheims Startelf.

Bayern geben den Ton an

Den Ton vor dem gegnerischen Strafraum gaben zunächst aber die Gäste an. In einem intensiven, aber zunächst auch zerfahrenem Spiel mit vielen Ballverlusten dauerte es dennoch zehn Minuten bis zur ersten richtig guten Torchance. Die vergab Bayerns Topstürmer Robert Lewandowski mit einer Direktabnahme nach Flanke von David Alaba. Die Bayern hatten in dieser Auftaktphase deutlich mehr Ballbesitz - blieben aber ohne zündende Ideen, um die souveräne Hoffenheimer Deckung in Verlegenheit zu bringen. Erst ein "klassischer" Thomas Müller sorgte in der 19. Minute für die nächste Gefahr, als das Münchner Urgestein die Kugel gewohnt unkoventionell im Liegen knapp am linken Pfosten vorbeistocherte.

Goretzkas Doppelpack sorgt für beruhigende Pausenführung

Es folgte eine stürmische Bayernphase, die aber weiterhin nicht von einem Treffer gekrönt wurde. Auch nicht in der 27. Minute, als sich Mats Hummels und Lewandowski vier Meter vor dem Hoffenheimer Tor im Getümmel gegenseitig behinderten und die Kugel nicht an Torwart Oliver Baumann vorbeibrachten. Hatte Hoffenheim in den Auftaktminuten zumindest noch versucht, dagegenzuhalten, befand sich das Team von Nagelsmann nun im "Kaninchen vor der Schlange"-Modus. Und die Schlange schlug dann doch noch zu: Baumann konnte einen Kopfball Lewandowskis zwar noch parieren, den Abpraller aber schob Goretzka zur Bayern-Führung ins Tor (34.). Sekunden vor dem Pausenpfiff legte Goretzka nach einem Traumkonter der Bayern nach, als er einen Pass von Alaba ins untere linke Eck verwertete (45.+1). Eine beruhigende - und auch völlig verdiente - Pausenführung.

Hoffenheim mit Comeback-Qualitäten

In der Pause fand Nagelsmann dann wohl die richtigen Worte. Während die Bayern etwas zu sorglos auftraten, fanden die Hoffenheimer nun die Courage zu mehr Offensive. Jetzt waren auch die Gastgeber wieder in der Partie. Fast hätte Joelinton für den Anschluss gesorgt, scheiterte aber an Bayerns Keeper Manuel Neuer und dessen starker Fußabwehr. Besser machte es wenige Minuten später Nico Schulz, der sich den Ball per Kopf klasse selbst vorlegte und mit einem exakten Schuss von der Strafraumgrenze ins untere linke Eck abschloss (59.).

In der Phase nach dem Anschlusstreffer gestaltete die TSG die Partie absolut offen und immer öfter stand Neuer im Brennpunkt des Geschehens. Und gerade als die Münchner wieder mehr Kontrolle zu gewinnen schienen, sorgte Adam Szalai mit einem Kopfball fast für den Ausgleich - den Neuer mit seiner zweiten Glanztat verhinderte.

Lewandowski zerstört Hoffenheims Hoffnungen

Wenig später zerstörte Lewandowski eiskalt wie gewohnt die letzten Hoffnungen der Gastgeber und verlängerte einen Müller-Pass aus fünf Metern ins Hoffenheimer Tor (87.).

Hoffenheim reist am nächsten Samstag zum badischen Duell nach Freiburg, einen Tag darauf empfangen die Bayern den VfB Stuttgart.