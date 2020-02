Die Niedersachsen setzten sich bei einem Elfmeter-Festival am Samstag (15.02.2020) mit 3:2 (1:1) bei der TSG Hoffenheim durch. Der Niederländer Wout Weghorst traf per Handelfmeter (18.), per Foulelfmeter nach Videobeweis (52.) und in der 71. Minute aus dem Spiel heraus für die Wolfsburger. Christoph Baumgartner (45.) und Andrej Kramaric per Handelfmeter nach Videobeweis (60.) waren für Hoffenheim erfolgreich. Die TSG hat damit im Kampf um einen der internationalen Plätze einen Rückschlag erlitten.

Hoffenheim im ersten Durchgang ideenlos

Außer der ersten Chance durch Pavel Kaderabek (8.) bot die erste Viertelstunde wenig Aufregendes. Das änderte sich erst nach dem Treffer von Weghorst vom Punkt. Vorausgegangen war ein klares Handspiel von Sebastian Rudy, als dieser versuchte, den Ball von Xaver Schlager abzublocken.

Nach Weghorsts Führungstor drückten die Gäste immer mehr ihr Spiel durch. Und in der 40. Minute jubelten sie erneut: Der 1,97-Meter-Mann hatte sich im Kopfball-Duell gegen TSG-Kapitän Benjamin Hübner durchgesetzt, Admir Mehmedi drückte den Ball über die Linie. Doch Referee Sören Storks nahm den Treffer nach Rücksprache mit den Videoassistenten zu Recht zurück - Mehmedi stand im Abseits. Der TSG-Treffer durch Baumgartner nach starker Vorarbeit von Kramaric fiel mehr oder weniger aus dem Nichts.

Weghorst avanciert zum Matchwinner

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgte wieder einmal der Videobeweis für Diskussionen. Die Entscheidung auf Strafstoß für Wolfsburg nach einem Foul von TSG-Kapitän Benjamin Hübner an Kevin Mbabu war in jedem Fall umstritten. Mbabu blieb im gegnerischen Strafraum im Rasen hängen und wurde erst danach getroffen. Zunächst hatte Storks die Partie weiterlaufen lassen. Weghorst ließ sich nicht ablenken und traf zum zweiten Mal aus elf Metern.

Kurz darauf nahm Weghorst bei der Abwehr eines Freistoßes die Hand zu Hilfe. Wieder brauchte Storks den Video-Assistenten Deniz Aytekin, um zu einer Entscheidung zu kommen. Kramaric ließ sich die Gelegenheit vom Punkt nicht entgehen. Nach dem Treffer drängten die Gastgeber auf die Führung: Baumgartner hatte zwei große Chancen (68. und 70.). Nach einem Konter wurde Weghorst mit seinem dritten Treffer schließlich endgültig zum Mann des Abends. Im Anschluss bot sich nur noch eine Gelegenheit für die TSG: Joshua Guilavogui klärte in höchster Not vor Kramaric (90.+2.)

