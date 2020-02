Dadurch bleibt die Werkself Fünfter, Hoffenheim rückte aber bis auf einen Punkt heran. Moussa Diaby (11.) brachte Leverkusen mit seinem zweiten Saisontreffer in Führung. Vor 24.489 Zuschauern drehten Andrej Kramaric (23.) und Robert Skov (65.) die Partie zugunsten der TSG.

Leverkusens Schlitzohr Diaby überfordert TSG-Defensive

Beinahe wäre den Gastgebern der perfekte Start in die Partie geglückt. Hoffenheims Sturm-Neuzugang Munas Dabbur scheiterte allerdings nach einem Fehler von Bayers Kerem Demirbay im Aufbauspiel freistehend aus kurzer Distanz an Bayer-Torwart Lukas Hradecky (2.). Die TSG stand im Zentrum dicht gestaffelt und machte die Räume eng, Bayer gelang es allerdings immer wieder, die erste Pressinglinie von 1899 zu überspielen.

In Spielminute elf ging die Werkself dann nach einer schnellen Umschaltaktion, die unter anderem auch von Mittelfeld-Lenker Kai Havertz eingeleitet wurde, durch Diaby mit 1:0 in Führung. Der 20-jährige Flügelflitzer wurde beim Konter von Karim Bellarabi in Szene gesetzt, tunnelte an der Strafraumkante Hoffenheims Stefan Posch frech und behielt vor TSG-Torhüter Philipp Pentke die Nerven. Diaby präsentierte sich äußerst flink und technisch versiert mit dem Ball - Hoffenheims Abwehr bekam den Bayer-Aktivposten, der auch beherzt mit nach hinten arbeitete, nicht in den Griff.

Die Gastgeber glichen dann ebenfalls im Zuge einer stark ausgespielten Umschaltsituation durch Kramaric zum 1:1 (23.) aus. Der Kroate wurde am Fünfmeterraum von Pavel Kaderabek per flacher Hereingabe bedient. Kurz darauf traf Bellarabi den Pfosten (28.), außerdem wurde Kevin Volland bei seinem Abseitstreffer (41.) zurückgepfiffen.

Hoffenheims Pentke stark, Schreuder-Elf effizient

Bellarabi, der in Hälfte eins noch seine dritte Torvorlage im dritten Rückrundenspiel beigesteuert hatte, musste überraschend in der Kabine bleiben. Für ihn kam Leon Bailey (46.). Auch nach der Pause blieb Leverkusen zunächst spielbestimmend und setzte die deutlicheren Akzente nach vorne. Hoffenheim-Torhüter Pentke, der zuletzt im Alter von 34 Jahren gegen Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, parierte aber mehrfach stark (insgesamt neun abgewehrte Torschüsse) und fing viele Steilpässe ab.

Tatsächlich waren es dann die Hausherren, die erstmals in der Partie in Führung gingen: Robert Skov, der nach seiner Verletzung wieder im Startaufgebot stand, jagte den Ball nach einem Flankenlauf des zuvor eingewechselten Sargis Adamyan (59.) zum 2:1 (65.) unter die Latte. Bayer-Coach Peter Bosz stellte um auf eine Doppelspitze und brachte Lucas Alario (74.) für Daley Sinkgraven. Doch auch sein niederländischer Trainerkollege Alfred Schreuder reagierte in der Schlussphase und nahm Adamyan für Ermin Bicakcic (84.) wieder runter, um hinten Stabilität zu garantieren. Gegen Ende der Partie agierte Hoffenheim im 5-4-1. Demirbay sah noch Gelb-Rot (90.+2). Es blieb letztendlich beim 2:1-Sieg für die TSG.

Hoffenheim muss am nächsten Samstag (08.02.2020, 15.30 Uhr) im Breisgau beim SC Freiburg antreten, Bayer Leverkusen empfängt am selben Tag im Abendspiel (18.30 Uhr) Borussia Dortmund.