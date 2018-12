Tedesco kommentierte den Erfolg hochzufrieden: "Wir sind sehr erleichtert, der Sieg war in allen Belangen überlegen. Wir sind marschiert und marschiert und mussten uns vielleicht nur den Vorwurf gefallen lassen, nicht sechs Tore erzielt zu haben."

Beck schwer ernüchtert

Stuttgarts Verteidiger Andreas Beck gab zu: "Das ist ganz schwer zu verdauen für uns, was wir heute abgeliefert haben, das war echt schwere Kost. Jetzt brauchen wir eine ganz starke Vorbereitung und eine ganz starke Rückrunde."

VfB-Trainer Markus Weinzierl nahm die Situation nach außen scheinbar gelassen: "Wir sind auf dem Relegationsplatz, das heißt aber auch, dass wir alles noch in der eigenen Hand haben. Jetzt gilt es, sich perfekt auf die Rückrunde vorzubereiten und die guten Leistungen, die wir auch schon gezeigt haben, zur Regel werden zu lassen."

Slapstick-Einlage von Gonzalez

Gegen die Schalker war in dieser Partie nicht mehr drin, weil auch die besten Chancen vergeben wurden. Das netagive Highlight in dieser Hinsicht lieferte Nicolas Gonzalez. Der Stuttgarter Offensivmann wurde vom unachtsamen Schalker Torhüter Ralf Fährmann unfreiwillig angespielt, traf aber aus 17 Metern irgendwie nicht ins leere Tor, sondern nur an den rechten Pfosten (48.) - eine Slapstick-Einlage, die in jedem Jahres-Rückblick der Bundesliuga auftauchen dürfte.

Dem jungen Argentinier gelang immerhin der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (76.). Die auf drei Positionen veränderten Stuttgarter machten Druck, griffen die Schalker früh in deren Hälfte an und hatten nach einem völlig missglückten Abwurf von Torhüter Fährmann auch eine unverhoffte Chance zur Führung durch Erik Thommy (7.) - den ersten Treffer aber erzielten die Gäste.

Skrzybski trifft nach Ocipka-Pass

Bastian Oczipka passte fast von der Grundlinie nach innen, und Skrzybski, einer von drei Neuen bei Königsblau, verwandelte unbedrängt. Nach dem Fehlschuss von Gonzalez drängte Stuttgart weiter und bisweilen mit dem Mut der Verzweiflung auf den Ausgleich, lief aber immer wieder in gefährliche Konter.

Schalke hätte dabei früher für die Entscheidung sorgen können, unter anderem durch den eingewechselten Weston McKennie. Nach Gonzalez' Treffer beruhigte Joker Kutucu die Schalker Nerven, danach gab es noch eine Reihe weiterer Kontergelegenheiten.

Nach der Winterpause starten die Stuttgarter am Samstag (19.01.18) mit einem Heimspiel auf den 1. FSV Mainz 05. Schalke hat einen Tag länger Pause, dann kommt der VfL Wolfsburg in den Pott.

