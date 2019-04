Matheus Pereira hatte den Bundesliga-17. aus Nürnberg gegen den Tabellennachbarn in Führung gebracht (42.). Stuttgart glich eine Viertelstunde vor Schluss durch Ozan Kabak aus. In der Schlussphase wogte die Partie hin und her mit den besseren Gelegenheiten für Nürnberg, die aber am überragenden Ron-Robert Zieler im Stuttgarter Kasten scheiterten und somit den wichtigen Sieg verpassten.

Aufregende Minuten vor der Pause

Der Beginn dieses Endspiels im Tabellenkeller begann wie erwartet: Keines der Teams ging viel Risiko ein. Dreißig Minuten passierte quasi gar nichts. Erst nach einer kurz gespielten Ecke der Stuttgarter hatte Marc-Oliver Kempf mit einem Kopfball an die Latte die erste große Gelegenheit (33.).

Das war der Startschuss zu einer lebhaften Viertelstunde, in der zuerst Nürnbergs Pereira nach Alumiumtreffern ausglich (39.), bevor er drei Minuten später nach einem Latten-Kopfball von Hanno Behrens zur Gäste-Führung abstaubte. Auf der Gegenseite vergab Mario Gomez kurz vor der Pause die Riesengelegenheit zum Ausgleich (45.).

VfB und FCN spielen auf Sieg

Im zweiten Abschnitt zog sich Nürnberg weit zurück. Hinten stellte der einfallslose VfB die Gäste aber kaum vor Probleme. Allerdings konnten die Franken lange ihre Kontersituationen nicht vernünftig ausspielen. Der VfB versuchte es zunehmend mit Flanken, die zumeist ungefährlich waren - bis eine Viertelstunde vor Schluss eine von diesen per Zufall vor die Füße von Kabak fiel, der zum Ausgleich einnetzte.