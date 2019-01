Den Rückrundenauftakt im Abstiegskampf hatte sich der VfB Stuttgart anders vorgestellt: Lange Zeit zeigten sich die Gastgeber bei der 2:3-Pleite gegen effektive Mainzer nicht mutig genug und vor allem zu offensivschwach. Erst in der Schlussphase machten es die Schwaben nochmal spannend, konnten die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Mainz größtenteils souverän

Das Spiel begann mit einer langen Abtastphase. Weder Stuttgart noch Mainz konnten den Gegner in Verlegenheit bringen. Nach zwanzig Minuten wurde die Partie auf einen Schlag munterer. Jean-Philippe Gbamin flankte scharf in die Mitte, wo Stuttgarts Ron-Robert Zieler nur in den Rückraum fausten konnte. Dort stand Jean-Paul Boetius und zog ab - Führung für die Gäste (22.).

Danach vergab Mainz per Konter durch Boetius die Gelegenheit zum 0:2 (25.). Doch nur drei Minuten später legten die Rheinhessen nach. Robin Quaison bediente Mateta, der kurz verzögerte und einschob. Bis zur Pause blieb es beim Zwei-Tore-Vorsprung. Den Gastgebern war der Wille nicht abzusprechen. Es fehlte - ganz im Gegensatz zum FSV - an kontruktiven Ideen im Spielaufbau und Gefahr vor dem Tor. Santiago Ascacibar (38.) und Gonzalo Castro (42.) vergaben die einzigen nennenswerten Gelegenheiten.

Stuttgarts Anschluss zu spät

In der zweiten Halbzeit begann Stuttgart schwungvoll. Mehr als einige Halbchancen sprangen zunächst nicht heraus. Viele Torschüsse kamen nicht gefährlich auf den Mainzer Kasten. Wie die gewünschte Effektivität aussah, machte einmal mehr der Gast aus Mainz vor. Mit dem ersten Torschuss im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste nach einer Ecke durch Alexander Hack und machten den Sieg scheinbar perfekt (72.).

Stuttgart zeigte trotz des großen Rückstandes Moral und spielte nach vorne. Als der eingewechselte Nicólas Gonzalez plötzlich zum 1:3 einköpfte (83.), begann Mainz zu schwimmen. Nur zwei Minuten später erzielte Marc-Oliver Kempf per Kopf den Anschlusstreffer (85.). Die Gäste verloren komplett die Ordnung. Sie verhinderten in der Restspielzeit aber mit etwas Glück einen Stuttgarter Abschluss und vergaben durch den eingewechselten Anthony Ujah in der Schlussminute noch das vierte Tor.

Wichtige Wochen für FSV und VfB

Für beide Mannschaften folgen wichtige Spiele in den kommenden Wochen: Der VfB hat mit München am nächsten Sonntag (27.01.2019) und Leipzig schwere Auswärtsspiele vor der Brust. Zwischendurch kommt Freiburg zum Landesduell nach Stuttgart. Für Mainz geht es bereits samstags gegen Nürnberg und im Anschluss in Augsburg um weitere Punkte für den Klassenerhalt.