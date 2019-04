Nach drei Niederlagen in Folge hat Bayer 04 Leverkusen wieder einen Sieg eingefahren und die Europa-League-Plätze im Visier. Ein von Kai Havertz verwandelter Foulelfmeter (64. Minute) reichte dem Team von Trainer Peter Bosz am Samstag (13.04.2019) zu einem 1:0 (0:0)-Sieg beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, der in Schlussphase Santiago Ascacibar noch nach einer Unsportlichkeit mit Rot verlor (90.+1).

Leverkusen rückt damit vorerst vor auf Platz sieben. Stuttgart kommt als 16. auf dem Relegationsplatz nicht von der Stelle.

Schwere Kost zu Anfang

Stuttgart lauerte zu Beginn der Partie und spielte mit viel Aufwand gut organisiert gegen den Ball, so dass die Gäste lange nicht ihr schnelles Spiel in die Tiefe aufziehen konnten. Nach 15 Minuten hatte noch keins der beiden Teams auf das Tor geschossen.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte nahm die Partie etwas Fahrt auf. Die beste Möglichkeit hatte Kevin Volland in der Nachspielzeit, als er mit einer Direktabnahme im Anschluss an einen Eckball an VfB-Schlussmann Ron-Robert Zieler scheiterte.

Entscheidender Elfmeter

In Halbzeit zwei spielte Leverkusen dann druckvoller und kam dem Stuttgarter Tor Stück für Stück näher. In der entscheidenden Szene kam der ansonsten starke Gonzalo Castro an der rechten Strafraumecke gegen Volland zu spät. Elfmeter. Havertz verwandelte sicher unten rechts zur Führung und seinem 13. Saisontor (64.). Danach kontrollierten die Gäste die Partie deutlicher.

Stuttgart warf in der Schlussphase alles nach vorn, hatte aber keine gefährlichen Szenen mehr vor dem Gäste-Tor. Kurz vor dem Abpfiff verlor Ascacibar in einem Wortgefecht mit Havertz die Nerven und spuckte in Richtung des Leverkuseners. Dafür gab es vom dicht dabei stehenden Schiedsrichter Tobias Stieler die Rote Karte (90.+1).

Nächstes "Endspiel" für Stuttgart

Für Stuttgart geht es am 30. Spieltag mit einem "Abstiegsendspiel" beim FC Augsburg weiter (20.04.2019, 15.30 Uhr). "Wenn wir den direkten Klassenerhalt noch schaffen wollen, müssen wir da gewinnen", gab VfB-Torwart Zieler die Richtung vor. Leverkusen empfängt mit dem 1. FC Nürnberg zur selben Zeit den Vorletzten der Tabelle.