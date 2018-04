Stuttgart hat sich im Duell der Aufsteiger gegen Hannover selbst um drei Punkte gebracht. Erik Thommy sorgte für die Führung des VfB (53.). Für Hannover glich Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit aus.

Breitenreiter sieht "glücklichen Punkt"

"Es war ein bitteres Ende mit dem letzten Ball in den Strafraum rein. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht viel zugelassen, nur das zweite Tor hat uns gefehlt" , sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut. "Der Punkt ist glücklich, aber nicht ganz unverdient. Wir liegen durch einen Sonntagsschuss hinten, der nicht zu halten war, haben aber Moral gezeigt. Das zeichnet die Jungs aus. Ein Ausgleich in der Nachspielzeit ist immer glücklich" , analysierte Hannovers Trainer Andre Breitenreiter.

Stuttgart deutlich besser

Die Stuttgarter versuchten mit viel Ballbesitz die tiefstehenden Hannoveraner zu überwinden. Allerdings hatte einzig Mario Gomez nach einem langen Pass und einer guten Körpertäuschung eine große Möglichkeit zur Führung (24.). Sonst probierten es die Schwaben häufig über ungefährliche Distanzschüsse. Auf der Gegenseite zeigten die Gäste nur Ansätze von Torgefahr. Die beste Chance hatte der Ex-Stuttgarter Martin Harnik (16.).