Dem VfB Stuttgart ist am sechsten Spieltag der Bundesliga der erste Saisonsieg gelungen - trotz eines verrückten Eigentores. Die Mannschaft des schon leicht angeschlagenen Trainers Tayfun Korkut besiegte Werder Bremen am Samstag (29.09.2018) mit 2:1 (1:0). Torschützen der ersten Stuttgarter Heimtreffer in dieser Spielzeit waren der Grieche Anastasios Donis (19.) auf Vorlage von Daniel Didavi und der eingewechselte Gonzalo Castro (75.) - alle drei hatte Korkut zuletzt eher spärlich bis gar nicht eingesetzt.

Stuttgart siegt - trotz kuriosem Eigentor

Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatten die Stuttgarter (68.) durch ein kurioses Eigentor selbst verursacht. Nach einem Einwurf von Borna Sosa Richtung eigenes Tor streifte Torhüter Ron-Robert Zieler den Ball nur leicht - dieser trudelte daraufhin ins Netz. Hätte der Stuttgarter Schlussmann den Ball nicht mehr berührt, hätte der Treffer nicht gezählt und es hätte einen Eckball gegeben. Der eingewechselte Castro, nach guter Vorarbeit von Mario Gomez, machte die entsetzten VfB-Anhänger mit seinem Siegtor wieder glücklich.

Bremen musste nach Gelb-Rot für Milos Veljkovic (36.) eine gute Stunde lang mit neun Feldspielern auskommen. Veljkovic war von Schiedsrichter Tobias Welz wegen wiederholten Foulspiels gegen Didavi vom Platz gestellt worden.

Bremen dominant, Stuttgart im Glück

Die Bremer, die dominant und mit reiferer Spielanlage begonnen hatten, blieben auch in Unterzahl das tonangebende Team - und hatten bei ihrer ersten Niederlage der Saison das Glück nicht unbedingt auf ihrer Seite. Schon im ersten Durchgang verzeichnete Werder ein deutliches Plus bei den Torchancen. Maximilian Eggestein (58.) und der eingewechselte Claudia Pizarro (73.) trafen jeweils nur den Pfosten.

Doch die Bremer bauten die anfangs nur auf Sicherheit bedachten Stuttgarter auch durch eigene Unkonzentriertheiten auf, die Hausherren wiederum schlugen bei ihren Kontermöglichkeiten eiskalt zu - und dürfen erst einmal aufatmen.

Am kommenden Samstag haben die Stuttgarter die Chance, in Hannover einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Bremer, auf dem Weg an die Tabellenspitze erst einmal gestoppt, treffen bereits am Freitagabend im Verfolgerduell auf den VfL Wolfsburg.