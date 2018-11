Mit einem 5:2 (2:1) gegen den Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg hat sich Schalke 04 am 13. Spieltag Luft im Tabellenkeller der Bundesliga verschafft.

Startelf-Debütant Steven Skrzybski (27.) nach einem Fehler von FCN-Torwart Christian Mathenia, Amine Harit nach einem Stellungsfehler in der Gäste-Abwehr (32.), der Ex-Clubberer Guido Burgstaller nach einer eigentlich verunglückten Hereingabe von Daniel Caligiuri (70.), erneut Skrzybski (84.) und der wieder genesense Bastian Oczipka (90.+3) besorgten am Samstag (24.11.2018) die Schalker Treffer.

Nürnberg verliert Spiel, Torwart und Rechtsverteidiger

Für Nürnberg, das nie aufsteckte, traf Federico Palacios zum 1:2 (38.) und der eingewechselte Adam Zrelak (79.), nachdem sich Schalkes Verteidiger Benjamin Stambouli bei einem langen Ball verschätzt hatte, zum 2:3. Neben dem Spiel verloren die Franken auch Torwart Mathenia mit einer Knieverletzung und Rechtsverteidiger Robert Bauer nach einer Gelb-Roten Karte (67.).

Schalke bleibt nach dem vierten Saisonsieg zwar 14., hat jetzt aber vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Aufsteiger Nürnberg liegt als 15. einen Punkt vor dem Relegationsrang.

Englische Woche für Schalke

Für Schalke geht es unter der Woche am Mittwoch in der Champions League beim FC Porto weiter. In der Bundesliga heißt danach im nächsten Samstagabendspiel auswärts 1899 Hoffenheim der Gegner.

Der Club setzt den Abstiegskampf im Montagsspiel des 13. Spieltags gegen Bayer 04 Leverkusen fort.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunkt, Samstag, 24.11.2018, 22.50 Uhr

sid/dpa/red | Stand: 24.11.2018, 20:24