Leverkusen nimmt die Schalker Geschenke an

Ansporn für die aktuelle Knappen-Elf war das nicht. Aber auch Leverkusen war die enttäuschende Tabellensituation anzumerken: Beide Teams wirkten gehemmt und verunsichert. Kombinationen über mehr als drei Stationen waren selten. Symptomatisch: Ein kapitaler Fehlpass von Alessandro Schöpf bescherte Bayer die erste gute Gelegenheit, aber Defensivspieler Dominik Kohr schloss kläglich ab (23.).

Wenig später staubte Dragovic nach einem Pfostentreffer von Leon Bailey entschlossen ab. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte zunächst auf Abseits entschieden, wurde vom Videoassistenten aber korrigiert. Besser wurde das Spiel dadurch nicht. Leverkusen bewies zumindest Effizienz - vor allem in der Fehlerverwertung. Beim 2:0 von Alario ließ Schalke-Keeper Ralf Fährmann den wenig platzierten Schuss passieren.

Schalke nutzt seine Chancen nicht

Danach verloren die Gastgeber zeitweise völlig die Orientierung. Das erste Schalker Tor nach einer Ecke in der gesamten Saison durch Wright gab den Hausherren zumindest ein wenig Auftrieb für die zweite Hälfte. Die Hausherren malochten jetzt zumindest, brachten aber weiter kaum Struktur auf den Platz und ließen auch Effizienz vermissen: Die eingewechselten Steven Skrzybski (68.) und Jewgeni Konopljanka (72.) sowie Daniel Caligiuri (84.) und Weston McKennie (88.) vergaben gute Chance.

Leverkusen kam kaum noch zu Entlastungsangriffen und begann schon früh das Spiel zu verzögern. Keeper Lukas Hradecky sah wegen Zeitspiels sogar die Gelbe Karte. " Es war nicht das beste Bundesligaspiel" , gab der Torhüter nach der Partie zu, "aber wir haben gekämpft. Ich kann stolz auf die Mannschaft sein."

Schalke im Abstiegskampf angekommen

Auf Seiten der Schalker herrschte dagegen Katerstimmung. Die Anhänger in der Nordkurve verabschiedeten ihre Mannschaft mit einem Pfeifkonzert. Mittelfeldspieler Bastian Oczipka zeigte Verständnis: "Die Fans sind unzufrieden. Das ist klar bei diesem Tabellenstand."

Nach der Heimpleite geht Schalke mit einem einzigen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz in den letzten Hinrunden-Spieltag - an dem sie beim Tabellen-16. in Stuttgart antreten müssen. Leverkusen empfängt die zuletzt schwächelnde Hertha und könnte mit einem Sieg punktemäßig sogar mit den Berlinern gleichziehen.