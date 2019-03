Aus der Elf, die am Dienstag in Manchester spielte, standen immerhin noch acht beim Anpfiff auf dem Platz. Wie von Stevens gefordert, begann Schalke aggressiv und mit Leidenschaft.

Werner-Treffer reicht Leipzig

Doch Leipzig machte das entscheidende Tor: Nachdem Salif Sane den Ball im eigenen Strafraum vertändelt hatte, lenkte Nübel einen Schuss von Yussuf Poulsen mit einem Reflex an die Unterkante der Latte, dann staubte Werner ab. Mit der Führung im Rücken verlegten sich die Gäste auf ihr schnelles Umschaltspiel und hätten nur fünf Minuten später durch Marcel Sabitzer auf 2:0 erhöhen können.

Nach und nach verdienten sich die Gäste die Führung, obwohl sie in der zweiten Halbzeit immer weniger für das Spiel taten. Stattdessen suchte Schalke sein Heil in der Offensive, mehr als ein paar Zufallschancen sprang aber selten heraus. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab der starke Suat Serdar (76.), als er mit einem Schuss aus 15 Metern nur ganz knapp das Tor verfehlte.

Schalke muss nun in Hannover ran

Nun steht erst einmal die Länderspielpause an. Danach geht es für Schalke in Hannover weiter. Am Sonntag (31.03.19) will Stevens bei den abtiegsgefährdeten 96ern seinen ersten Sieg einfahren. RB Leipzig tritt schon einen Tag vorher im Topspiel gegen Hertha BSC an.