Die machten das nun clever und überließen den drückenden Schalkern die Spielkontrolle, störten sie aber ab der Mittellinie ziemlich aggressiv. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, ehe die Mannschaft von Domenico Tedesco die erste richtig gute Chance aus dem Spiel kreierte: Yevhen Konoplyankas guter Abschluss wurde von Niklas Stark so gerade noch abgefälscht (28.). Bei der anschließenden Ecke scheiterte Breel Embolo - genau wie Konoplyanka, Neuzugang Sebastian Rudy und Nabil Bentaleb neu in der Startelf - per Kopf an Rune Jarstein.

Schalke hat keine Idee

Kurz darauf hatte Salomon Kalou das 0:2 auf dem Fuß. Nach einem üblen Fehler in der Schalker Defensive von Sané und Abdul Baba lief der Ivorer allein auf das Tor zu, legte die Kugel aber knapp vorbei (35.). Es ging mit einer knappen Führung für die Berliner in die Pause, die trotz der größeren Spielanteile der Königsblauen nicht unverdient war.

Chancen gibt es erst in der Nachspielzeit

Der zweite Durchgang lief erst sieben Minuten, da beendete Tedesco das Debüt von seinem neuen Mann in der Zentrale: Rudy musste nach einer mäßigen Partie den Platz verlassen. Auch ohne den 16-Millionen-Neuzugang änderte sich das Bild aber nicht wirklich: Schalke fand gegen eine nun noch tiefer stehende Berliner Mannschaft überhaupt keine Lücke und wirkte völlig ideenlos. Die Gäste hatten ihrerseits nur selten einmal den Ball, brauchten ihn aber auch nicht zwingend. Bei ihren wenigen Kontern wäre sogar früher das 0:2 möglich gewesen, doch die Hertha spielte sie nicht entschlossen genug aus.

Bis in die Schlussphase hinein kreierte S04 trotz zwischenzeitlich sieben Mann im gegnerischen Sechzehner keine einzige wirkliche Torgelegenheit mehr. Erst In der Nachspielzeit gab es sie dann doch noch, die Chancen: Guido Burgstaller und Mark Uth scheiterten aber beide am glänzend reagierenden Rune Jarstein im Tor. So kam es wie es - aus Schalker Sicht - kommen musste: Bei einem Berliner Konter zog Konoplyanka kurz vor dem Strafraum die Notbremse, wurde des Feldes verwiesen und Duda krönte seine Sahne-Leistung mit einem wunderbaren Freistoßtor.

Tedesco: Seltsame Gegentore

"Wir kriegen seltsame Gegentore. Das erste heute, das zweite ohnehin - solche Tore dürfen nicht passieren. Es fehlt defensiv wie offensiv die letzte Konsequenz" , meinte Tedesco im Anschluss. "Ich glaube, das war ein taktisches Spiel. Wir und der Gegner haben hundertmal umgestellt, um den Gegner zu stressen. Es ist alles gut gelaufen für uns" , lautete Dardais Statement.