Schalke hat sich beim 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach lange Zeit sehr wacker geschlagen. Offensiv zeigten die Gastgeber allerdings zu wenig, um den Konkurrenten vom Niederrhein zu gefährden. Die Treffer für die Gäste erzielten die eingewechselten Christoph Kramer (85.) und Florian Neuhaus (90.). Durch den späten Arbeitssieg sprang Mönchengladbach auf Tabellenplatz zwei und festigte seine Position als Außenseiter im Meisterschaftsrennen.

Wenig Torchancen auf beiden Seiten

Gladbach übernahm nach einer kurzen Abtastphase zunehmend die Spielkontrolle. Die ersten Gelegenheiten ergaben sich für Lars Stindl (14.) und Denis Zakaria (18.), der an S04-Torwart Alexander Nübel scheiterte. Die Gastgeber setzten auf schnelles Umschaltspiel - was nicht richtig funktionierte. Die einzige große Chance ergab sich für Schalke nach einem Freistoß von Daniel Caligiuri, der das Außennetz traf (39.).

Entscheidung durch Joker Kramer und Neuhaus

Der zweite Durchgang begann sehr behäbig. Beide Teams scheuten das letzte Risiko - Torchancen waren Mangelware. Aus dem Nichts war Hazard nach einem langen Pass frei durch und wurde von Nübel gefoult. Der verhinderte damit eine klare Torchance und sah Rot (59.). Ralf Fährmann musste ins Tor, Schalke die letzten dreißig Minuten in Unterzahl agieren.

Die Gastgeber setzten nun nur noch auf Konter. Gladbach kontrollierte die Partie, ohne sich gute Torchancen zu erspielen. Per Freistoß prüfte Stindl erstmals Fährmann (73.). Kurz vor Schluss erlöste der eingewechselte Kramer dann die Fohlen-Elf. Mit einem abgefälschten Volleyschuss aus 20 Metern traf er zur verdienten Führung (85.). In der Schlussphase sorgte Florian Neuhaus wiederum per abgefälschtem Abschluss für die Entscheidung (90.).

Stand: 02.02.2019, 20:27