Durch das 3:1 (0:0) gegen Hannover hat Schalke in der Tabelle einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Hannover 96 bleibt dagegen in der Abstiegszone hängen.

"Wir belohnen uns endlich für viele Strafraumszenen" , sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco bei Sky. "Wir müssen so weitermachen."

Video-Assistent bremst Schalke zunächst aus

Schalke hatte in der ersten Hälfte drei entscheidende Situationen gegen sich, in denen Stürmer Mark Uth im Mittelpunkt stand: In der 21. Minute jubelte Schalke kurz über ein Tor von Uth, das aber wegen Abseits nicht galt - es war eine Fußspitze.

In der 31. Minute wurde Uth von Hannovers Josip Elez an der Schulter gehalten, zudem stellte Elez seinen Fuß vor das Schussbein von Uth, der im Strafraum fiel. Schiedsrichter Markus Schmidt aus Stuttgart wirkte völlig sicher, zeigte sofort auf den Punkt. Doch nach einem Signal von Video-Assistent Daniel Schlager aus Rastatt ging Schmidt zum Bildschirm und entschied stattdessen zur Verwunderung der Schalker auf Stürmerfoul zu Gunsten von Hannover. Das war mindestens umstritten, die "klare, offensichtliche Fehlentscheidung", die einen Eingriff des Video-Assistenten bedingt, war allerdings keinesfalls zu erkennen.

Uth hätte aber in der 39. Minute beide Szenen vergessen machen können, als er nach Breel Embolos perfekten Zuspiel frei im Strafraum halblinks auftauchte - doch er setzte den Ball am langen Eck vorbei.

Schmidt zeigt erneut auf den Punkt - und bleibt dabei

Mark Uth (links/Schalke 04) vergibt die große Chance gegen Philipp Tschauner (Hannover 96).

In der 56. Minute folgte das glückliche Ende für Schalke und Uth in Sachen Strafstoß. Hannovers Torwart Philipp Tschauner ließ einen Ball zur Seite prallen. Beim Versuch, sich den Ball zu holen, nahm Uth den minimalen Kontakt dankend an - Schiedsrichter Schmidt zeigte wieder auf den Punkt und blieb diesmal dabei. Und Nabil Bentaleb verwandelte sicher unten rechts (57.).

Hannover gleicht aus - aber Schalke macht alles klar