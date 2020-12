Freiburg effektiv gegen harmlose Schalker

Die Freiburger agierten insgesamt etwas ballsicherer, konnten das aber erst nach der Pause nutzen. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff vollendete Sallai per Kopf einen schönen Spielzug über Grifo und Jonathan Schmid. Nach dem Rückstand versuchten die Schalker zu reagieren. Als Sallai nach Pass von Grifo mit seinem dritten Saisontor auf 2:0 erhöhte, war das Spiel entschieden. "Wir haben nichts zugelassen. Deswegen ist es ein verdienter Sieg" , resümierte Streich.

Bei allem Willen, den Schalke zeigte: Was die Gastgeber offensiv anboten, war tatsächlich leicht zu verteidigen und nicht bundesligatauglich. Der verletzte Mark Uth fehlte an allen Ecken und Enden. Die Freiburger waren dagegen näher am 3:0 dran - die beste Gelegenheit auf dieses vergab der eingewechselte Ermedin Demirovic (90.+1.), der an Schalkes Keeper Ralf Fährmann scheiterte.