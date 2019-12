Schalke 04 trennte sich am Samstag (21.12.2019) im Heimspiel 2:2 (1:0) vom SC Freiburg. Suat Serdar brachte Schalke in der 27. Minute in Führung, ehe Nils Petersen (54.) und Vincenzo Grifo (67.) das Spiel mit zwei verwandelten Foulelfmetern zunächst drehten. In der Schlussphase traf jedoch Schalkes Ahmed Kutucu zum Endstand (80.). Damit beenden die Schalker das Fußballjahr 2019 mit 30 Punkten als Tabellenfünfter, vier Punkte und drei Plätze vor Freiburg.

"Den Punktgewinn nehmen wir gerne mit" , sagte Freiburgs Petersen im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. Sein Tor an diesem Nachmittag war Pflichtspieltreffer Nummer 83 für Freiburg, damit ist er nun gemeinsam mit Joachim Löw Rekordschütze des Vereins. "Das ist ein schöner Titel. Dann weiß man ja, dass man Spuren hinterlassen hat." Und Schalkes Trainer David Wagner sagte der Sportschau: "Es ist nicht immer alles Word Disney. Manchmal muss man auch akzeptieren, wenn man nicht bekommt, was man verdient."