FC Schalke 04 - SC Freiburg 2:0

Geduldige Schalker siegen weiter

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat Schalke 04 seinen Vereinsrekord eingestellt und den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Königsblauen bezwangen nach deutlicher Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte den SC Freiburg am Samstag (31.03.18) mit 2:0 (0:0) und wiederholten ihre Serie aus der Saison 2006/07.