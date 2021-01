"Der Film war so geschrieben, das war ein Drehbuch wie in Hollywood" , sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic nach der Partie am Sportschau-Mikrofon. Der 49-Jährige freute sich besonders für seinen scheidenden Kapitän Abraham, der nach Argentinien : "Das war ein schöner Abschied für David, mit einem Sieg hier seine Karriere zu beenden."

"Außerhalb des Platz ein lieber Mensch"

Nach dem Abpfiff tauschte Abraham das Trikot mit Schiedsrichter Manuel Gräfe. "Ich weiß, dass ich in meiner Karriere für die eine oder andere Diskussion gesorgt habe" , sagte Abraham. "Aber außerhalb des Platzes bin ich ein lieber Mensch." Lange stand der 34-jährige Argentinier, der seine Karriere beendet, im Kreis seiner Mannschaftskollegen und wurde gefeiert. "Wenn die Fans wieder zurück ins Stadion kommen, komme ich auch noch einmal zurück" , versprach Abraham. "Jetzt ist Familienzeit angesagt, jetzt werde ich Zeit mit meinem Sohn zu verbringen."

Schalke-Keeper Ralf Fährmann gab offen zu: "Wir haben es nicht verdientn zu gewinnen. Frankfurt war einfach besser, die Eintracht ist zurzeit auch nicht unser Maßstab."

Auch Schalke plant weitere Rüchholaktionen

Ähnlich wie die Frankfurter planen auch die Königsblauen offenbar Rückholaktionen. Die Hoffnungen ruhen in Gelsenkirchen anscheinend vor allem auf Torjäger Klaas-Jan Huntelaar.

Der weiterhin hochgeschätzte Mittelstürmer kommt wohl von Ajax Amsterdam zurück nach Gelsenkirchen - dort soll er Schalke mit seinen Toren vor dem Abstieg bewahren. Der 37-Jährige wäre nach Sead Kolasinac der nächste Spieler mit königsblauem Herz, der den Klub in höchster Not unterstützt. In Rechtsverteidiger Rafinha könnte ein weiterer folgen.

Wenig vom Schwung mitgenommen

Noch ohne Huntelaar, dafür aber mit nahezu derselben Elf, die vor einer Woche mit dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim (4:0) am Tasmania-Rekord vorbeigeschlittert war, starteten die Gäste in Frankfurt. Trainer Christian Gross brachte einzig Benito Raman für den verletzten Alessandro Schöpf in die Startelf. Doch vom Schwung aus der Vorwoche war zunächst überhaupt nichts zu sehen. Schalke offenbarte große Lücken in der Defensive, fand kaum ein Mittel gegen die überfallartigen Angriffe der Frankfurter und hatte bei Abschlüssen von Aymen Barkok (7.) und Martin Hinteregger (24.) Glück. Erst Silva bestrafte den schwachen Start.