Der kriselnde FC Schalke 04 musste nach dem Pokal-Aus gegen Werder Bremen in der Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Königsblauen unterlagen nach einem Handelfmeter in der Nachspielzeit am Samstag (06.04.2019) mit 1:2 gegen den Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt, der mit dem sechsten Ligasieg in Folge seinen Höhenflug fortsetzte.

Elfmeter in der Nachspielzeit - Jovic eiskalt

Während das Team des Interimstrainers Huub Stevens nach der neunten Heimpleite nur noch fünf Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, sind die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Hessen klar auf Königsklassenkurs. Ante Rebic brachte die Eintracht früh in Führung (13.). Suat Serdar (21.) glich für die Gelsenkirchener aus, die in den vier Bundesliga-Heimspielen zuvor kein Tor erzielt hatten. Nach einem Handspiel von Daniel Caligiuri, der einen Schuss von Filip Kostic mit dem Arm abgeblockt hatte, traf Luka Jovic zum Sieg der Gäste (90.+9) - begleitet von wütenden Protesten der Schalker. Serdar hatte zuvor noch Gelb-Rot (90.+4/wiederholtes Foulspiel) gesehen.

Frankfurt ohne drei Haller, Gacinovic und Rode

Stevens hatte gegenüber dem Pokal-Aus gegen Werder Bremen seine Startelf auf zwei Positionen verändert. Für den angeschlagenen Salif Sane und Nationalspieler Sebastian Rudy rückten Jeffrey Bruma und nur vier Wochen nach seinem Syndesmoseriss der genesene Caligiuri ins Team. Zur ersten Elf gehörte erneut der 19-Jährige Nassim Boujellab. Vor dem Anpfiff gab der Klub bekannt, dass der Marokkaner einen Profivertrag bis 2022 erhielt. Eintracht-Coach Adi Hütter musste auf drei Stammspieler verzichten: Die Offensivspieler Sebastien Haller und Mijat Gacinovic fehlten ebenso verletzt wie Mittelfeldmann Sebastian Rode. Kapitän David Abraham kehrte dagegen nach langwierigen Wadenproblemen erstmals nach zweieinhalb Monaten zurück.