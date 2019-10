Sané trifft die Latte, Serdar den Pfosten

Als Sané nach gut einer halben Stunde und einer scharf getretenen Ecke von Bastian Oczipka an die Latte köpfte, war Schalke ganz nah dran an der Führung. Marwin Hitz, der im Dortmunder Tor den erkrankten Roman Bürki vertrat, wäre hier ebenso chancenlos gewesen wie sechs Minuten später, als Serdar mit einem Schuss aus kurzer Distanz den Pfosten traf. Erneut hatte Oczipka die Vorarbeit geliefert.

Dusel für den BVB

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war Schalke der Führung deutlich näher. Nach einer Oczipka-Ecke kam Guido Burgstaller zum Schuss, doch Raphael Guerreiro klärte noch vor der Torlinie (47.). Der BVB kam in dieser Phase meist einen Schritt zu spät, es fehlte auch an Ideen, um Schalkes stabile Defensive zu überwinden. In der 52. Minute zeigten Sancho und Guerreiro dann einmal, wie es gehen könnte: Ein Doppelpass und ein präziser Abschluss von Sancho, da fehlten nur Zentimeter.

Kurz darauf stand das Schiedsrichtergespann um Felix Brych im Mittelpunkt. Nachdem Dortmunds Thorgan Hazard eine Hereingabe von Oczipka aus kurzer Distanz an den Arm bekommen hatte, forderten die Schalker einen Strafstoß. Doch Brych entschied, dass keine strafbare Bewegung vorlag.

In der Schlussphase ließ der Druck der Schalker nach, das laufintensive Spiel hatte viel Kraft gekostet. Der BVB hatte nun mehr vom Spiel und kam zu einigen wenigen Möglichkeiten, von denen Sancho die beste hatte. In der 73. Minute scheiterte er jedoch mit einem Schuss aus 18 Metern an Nübel.

Nach dem Derby ist vor dem DFB-Pokal

Mario Götze stand zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz. Der BVB teilte nach dem Spiel mit, Götze habe sich im Derby an der Hand verletzt und sei deshalb anschließend geröntgt worden. "Nach ersten Untersuchungen ist nichts gebrochen. Aber wir müssen noch weitere Untersuchungen abwarten" , sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Der 27-jährige hatte als einziger Angreifer eine unauffällige Leistung gezeigt, ehe er in der 58. Minute gegen Hazard ausgetauscht wurde.

Für beide Mannschaften geht schon in wenigen Tagen im Pokal weiter. Schalke 04 tritt schon am Dienstag bei Arminia Bielefeld an, Borussia Dortmund hat einen Tag länger Pause und dann ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach - zu sehen live im Ersten ab 20.15 Uhr.