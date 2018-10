Schwere Gegner für beide Teams

Die höchst effektiven Bremer empfangen nun am nächsten Sonntag (28.10.2018) Bayer Leverkusen. Dort soll der Platz in der Spitzengruppe verteidigt werden. Für Schalke folgt das nächste schwere Spiel: Die Knappen reisen ebenfalls erst am Sonntag nach Leipzig.