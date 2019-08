Wagner kritisiert Hand-Entscheidungen

Die Gäste hatten Glück, dass sie diese wütende Drangphase der Schalker schadlos überstanden, und versuchten dann erst einmal, das Spiel wieder zu beruhigen. Das gelang auch, weil beim Team aus Gelsenkirchen langsam die Kräfte schwanden. Lewandowski vollendete einen Konter der Bayern über Coman eiskalt per Flachschuss zur endgültigen Entscheidung. Die Schalker Fans zollten der couragierten Leistung ihres Teams Respekt und feierten das Team trotz der letztlich klaren Niederlage.

"Der Kader sieht wirklich sehr gut aus. Wir konnten in der zweiten Halbzeit zwei Wechsel machen und sofort kam frisches Blut. Ich denke unser Kader ist optimal" , erklärte Matchwinner Lewandowski, der vor wenigen Wochen ja noch Verstärkungen gefordert hatte, bei "Sky". Im Anschluss gab der Pole bekannt, dass er "zu 95 Prozent" in Sachen Vertragsverlängerung mit den Bayern einig sei. Kovac meinte: "Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und haben diesmal keine Fehler gemacht, die bestraft wurden." Wagner, der die beiden kritischen Szenen gerne mit einem Elfmeter geahndet gesehen hätte, sagte: "Ich denke, am Ende war es ein verdienter Sieg. Nichtsdestotrotz hat meine Mannschaft das insbesondere in der zweiten Halbzeit gut gemacht ."

Der FC Bayern empfängt nächsten Samstag (31.08.2019) Mainz 05, Schalke hat erneut ein Heimspiel, Gegner ist Hertha BSC.