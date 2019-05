Sowohl Schalke als auch Augsburg scheuten fast komplett das Risiko und somit endete die Partie mit dem einzig gerechten Ergebnis: 0:0. Dabei taten die Königsblauen sogar noch etwas mehr für das Spiel und vergaben in Durchgang zwei die einzigen nenennswerten Gelegenheiten. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, nach so einem Spiel. Da war schon Fremdschämen dabei", analysierte Augsburgs Kapitän Daniel Baier das schwache Niveau.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Beiden Mannschaften war von Beginn an anzumerken, dass der Klassenerhalt quasi sicher war. Sowohl Augsburg als auch Schalke zeigten wenig Zug zum Tor, wenig Zweikämpfe und die Partie hatte im ersten Durchgang eher den Charakter eines Freundschafts- oder Trainingsspiels. Die einzige halbwegs gefährliche Aktion entstand aus einer Unachtsamkeit des Augsburger Torwarts Gregor Kobel, der die Kugel an Breel Embolo verlor. Bei dessen Hereingabe kam Suat Serdar einen Schritt zu spät (40.).

Serdar trifft Aluminium

Der zweite Durchgang begann erstmal wieder sehr ruhig. Dann allerdings zeigten Embolo und Serdar einen schönen Doppelpass und aus dem Nichts ergab sich für letzteren die Gelegenheit zur Führung, welche der Pfosten verhinderte. Auf der Gegenseite verzeichnete auch der FCA seine erste und gleichzeitig letzte größere Torchance, als Michael Gregoritsch nach einem Freistoß zum Abschluss kam und am Schalker Torwart Alexander Nübel scheiterte.

Wer nun die Hoffnung auf mehr Torraumaktionen hatte, wurde gänzlich enttäuscht. Die Partie kehrte sofort wieder in den Freundschaftsspielmodus zurück. Die Zuschauer wurden danach nur noch aus ihrer Lethargie gerissen, als der eingewechselte Rabbi Matondo Kobel prüfte (82.). In der Nachspielzeit vergab Serdar noch eine gute Gelegenheit.

Gegner kämpfen um Europa

Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, könnten sie dennoch im Saisonfinale entscheidend eingreifen. Schalke gastiert am Samstag (11.05.2019) beim Europapokal-Aspiranten in Leverkusen, bevor es zum Abschluss gegen den VfB Stuttgart geht. Augsburg empfängt zuerst Hertha BSC zu einem bedeutungslosen Spiel. Am letzten Spieltag könnte Augsburg noch zum Spielverderber für den VfL Wolfsburg werden.