Schalkes Tedesco ärgert sich über Gegentor

Die Gäste aus München waren vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Arena von der ersten Sekunde an gewillt, sich die wenige Stunden zuvor an Hertha BSC verlorene Tabellenführung zurückzuholen, setzten die Schalker gleich unter Dauerdruck und wurden schnell belohnt: Die schon vierte Ecke in der 8. Minute, von Joshua Kimmich von rechts geschlagen, köpfte Rodriguez zu seinem zweiten Saisontor ein. Es war bereits das dritte Gegentor der Schalker in dieser Spielzeit nach einem Eckball. "Es ist alles abgesprochen, deshalb ist ein solches Gegentor ärgerlich", sagte Tedesco.

Auch danach hatte der FC Bayern das Spiel fest im Griff und erweckte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, ins Wanken zu kommen. David Alaba (21.), Lewandowski (22.), James, der freistehend an Ralf Fährmann scheiterte (29.) und erneut Alaba mit einem Freistoß auf die Latte (29.) vergaben das 2:0. Schalke hatte vor der Pause nur eine Torchance durch Franco Di Santo (16.), mit dem der Ex-Schalker Manuel Neuer in seinem 350. Bundesliga-Spiel keine Mühe hatte. "Meine Mannschaft hat sehr souverän gespielt", sagte Kovac ebenfalls bei Sky.

Bayern vergibt weitere Chancen

In der Tat war der Vize-Meister von Augenhöhe mit dem Meister so weit entfernt wie momentan in der Tabelle. Vorwerfen mussten sich die Münchner nur, dass sie toremäßig lange nicht nachlegten. Erst recht, als James nach einer schönen Kombination über Franck Ribéry und Thomas Müller aus kurzer Distanz neben das leere Tor schoss (50.). "Wir hatten viele Chancen und hätten noch mehr Tore machen müssen", sagte auch der Bayern-Trainer. Plötzlich wäre fast sogar Ausgleich gefallen, doch Breel Embolo köpfte nach einem Rudy-Freistoß knapp daneben (53.).

Danach konnten die Schalker das Spiel zumindest etwas offener gestalten. Bis Alessandro Schöpf James im Strafraum foulte und Lewandowski den Schalker Elfmeter-Spezialisten Fährmann mit Glück bezwang. "Unser weg ist der richtige", sagt Tedesco trotz der neuerlichen Niederlage. "Wir müssen weiter an uns glauben und endlich ein Erfolgserlebnis einsacken." Die nächste Gelegenheit dazu hat Schalke schon am Dienstag. Dann geht es für den S04 nach Freiburg. Die Bayern empfangen ebenfalls am Dienstag Augsburg.