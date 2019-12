Mit einem Traumtor in der 7. Minute schoss Marcus Ingvartsen Union früh in Führung. Kai Pröger (33.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Union trat nach vier Siegen in den vergangenen fünf Ligaspielen von Beginn an sehr selbstbewusst auf. Die Gäste bestimmten das Geschehen zunächst nach Belieben, die Gastgeber kamen überhaupt nicht ins Spiel. Die Berliner Führung fiel daher nicht überraschend. Nach einer Vorlage von Christian Gentner zirkelte Ingvartsen den Ball aus gut 20 Metern wunderschön in den Winkel des Paderborner Tores.

Union bringt Paderborn zurück ins Spiel

Der frühe Rückstand spielte Union in die Karten. Paderborn stand unter Zugzwang - und die gut gestaffelte Berliner Abwehr konnte sich auf lange Bälle und Standards konzentrieren. In der Offensive erspielten sich die Eisernen zudem weitere gute Chancen. Die beste vereitelte Paderborns Christopher Antwi-Adjej, der einen Schuss von Marius Bülter aus kürzester Distanz per Kopf auf der Linie klärte (20.).