Paderborn zeigte sich zunächst unbeeindruckt und spielte weiter mutig nach vorne. Getroffen haben aber wieder die Freiburger. Und wieder fiel das Tor aus dem Nichts. Nach einem langen Schlag von Philipp Lienhart setzte sich Nils Petersen geschickt gegen Strohdiek durch, umkurvte Torwart Jannik Huth und schob eiskalt zur Freiburger Führung ein (40.).

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel dann merklich ab. Freiburg konzentrierte sich auf das Verteidigen, sodass der SCP kaum noch Tempo entwickeln konnte. Die beste Chance vergab Christopher Antwi-Adjej, als er einen langen Pass von Strohdiek knapp neben das Tor köpfte (50.).

Kwon trifft im ersten Bundesliga-Spiel

Paderborns Trainer Steffen Baumgart erhöhte in der Schlussphase das Risiko und löste seine Viererkette auf. Statt der erhofften offensiven Durchschlagskraft eröffnete das den Freiburger aber Räume zum Kontern. In der Nachspielzeit behauptete sich der eingewechselte Lucas Höler nach einem langen Ball gegen Strohdiek und legte quer in die Mitte zum ebenfalls eingewechselten Chang-hun Kwon. Der Südkoreaner musste den Ball in seinem ersten Bundesliga-Spiel nur noch einschieben (90+1).