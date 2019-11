Patrik Schick (3.), Marcel Sabitzer (4.) und Timo Werner (26.) schienen die Partie früh entschieden zu haben. Paderborn kam durch Streli Mamba (62.) und Klaus Gjasula (73.) wieder heran. Die Leipziger zeigten 55 Minuten lang eine starke Leistung, verpassten es aber mehr als drei Treffer zu erzielen. Paderborn gab sich nicht auf und kam in der Schlussphase dem Ausgleich nochmal nahe. Am Ende musste sich der Tabellenletzte trotz kämpferisch überzeugender Leistung geschlagen geben.

RB eine Klasse besser

Leipzig erwischte einen Traumstart: Nach drei Minuten erzielte Schick nach einer schönen Drehung durch zwei Gegenspieler den Führungstreffer. Keine zwei Minuten später netzte Sabitzer per Distanzversuch zum 2:0 ein. Es drohte für Paderborn ein Debakel nach sieben Minuten, doch Timo Werner vergab die große Gelegenheit zum dritten Leipziger Treffer.

Danach zog sich RB etwas mehr zurück und setzte mehr auf schnelles Umschaltspiel. Das brachte Paderborn zumindest etwas Ballbesitz. Allerdings lief der SCP immer wieder in Konter der Gäste: Erst konnte Konrad Laimer im letzten Moment noch am Abschluss gehindert werden, bevor Werner einen blitzsauberen Gegenzug verwandelte. Kurz vor der Pause scheiterte Christopher Nkunku am Außenpfosten. Die Gastgeber hatten nur eine größere Gelegenheit durch kai Pröger (31.).

Paderborn kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel verwaltete RB die Führung zunächst souverän. Werner und Schick ließen gleich zwei Gelegenheiten liegen. Paderborn agierte weiter mutig und bestrafte die Gäste für die passive Spielweise: Erst wurde ein Abseitstor von Mamba zurückgenommen. Beim zweiten Versuch zählte es.

Anschließend bauten die Gastgeber viel Druck auf - Leipzig bekam mehr und mehr Probleme. Nach einem starken Antritt von Christopher Antwi-Adjej ließ Gjasula mit seinem Anschlusstreffer die Hoffnung wieder aufkeimen. Zu einem Zähler reichte es letztlich nicht mehr.

red | Stand: 30.11.2019, 17:33