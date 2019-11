Die Fuggerstädter gewannen das Bundesliga-Kellerduell beim fehlerhaften Schlusslicht SC Paderborn mit 1:0 (1:0). Abwehrspieler Philipp Max (41.) erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß das Tor für Augsburg.

Die Partie startete furios. Der SCP suchte sein Glück in der Offensive, Stürmer Streli Mamba konnte im Sechzehner durch Raphael Framberger nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß vergab Kapitän Klaus Gjasula mit einem harmlosen Schuss ins rechte untere Eck fahrlässig - FCA -Keeper Tomas Koubek parierte (5.).

"Durch den verschossenen Elfmeter sind wir aufgewacht, das war für uns ein Hallo-Wach-Effekt. Heute haben die Standards das Spiel entschieden" , sagte Augsburgs Trainer Martin Schmidt in der Sportschau. "Durch diesen Sieg wächst unser Selbstbewusstsein und wir werden in Zukunft weniger zittern müssen."

Baumgart stinksauer

Und auch Augsburgs Florian Niederlechner sah den verschossenen Elfmeter in der Sportschau als Schüsselmoment. "Entscheidend war, dass der Elfmeter nicht reingeht, danach haben wir richtig gekämpft."