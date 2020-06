Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann am Samstag (20.06.20) beim bereits als Absteiger feststehenden SC Paderborn mit 3:1 (1:0) und übernahm vor dem letzten Spieltag dank des Patzers von West-Rivale Bayer Leverkusen wieder den millionenschweren vierten Tabellenplatz.

Patrick Herrmann (4.) und Kapitän Lars Stindl (55./Foulelfmeter, 74.) trafen für Gladbach, das am kommenden Samstag beim Schlussakkord gegen Hertha BSC aus eigener Kraft zum dritten Mal das Ticket für die Gruppenphase der Königsklasse lösen kann. Angesichts der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen dürfte hierzu gar ein Unentschieden reichen.

"Jetzt noch den letzten Schritt machen"

Gladbach-Kapitän Lars Stindl sagte nach der Partie am Sportschau-Mikrofon: "Wir haben echt ein ordentliches Spiel gemacht. Mit dem 1:1 wurden wir zwar etwas kalt erwischt, weil wir vorher schon gute Möglichkeiten gehabt hatten. Aber danach haben wir vom Kopf her nochmal sehr gut umgeschaltet, schnell das 2:1 gemacht, und das 3:1 war dann die Entscheidung. Natürlich sind wir froh, dass Leverkusen Punkte liegen gelassen hat - jetzt wollen wir unser letztes Spiel gegen Hertha auch noch gewinnen und damit den letzten Schritt machen."

Paderborns Torhüter Leopold Zingerle haderte ebenfalls gegenüber dem Ersten: "Es wurde wieder genau das aufgedeckt, was unser Problem in dieser Saison war. Nach dem 1:1 waren wir eigentlich zurück im Spiel, aber zehn Sekunden später kriegen wir wieder das Gegentor - und sind wieder nur am Hinterherrennen. Es wäre so viel mehr drin gewesen in dieser Saison, aber am Ende steigen wir einfach verdient und auch mit so einem Abstand auf die anderen ab."

Gladbach-Trainer Marco Rose analysierte: "Wir haben ein wichtiges Spiel 3:1 gewonnen. Wir haben in bestimmten Phasen die Souveränität ein bisschen vermissen lassen. Das würde ich als kleinen Vorwurf hinten dranhängen heute. Aber insgesamt haben wir dagegengehalten, haben nach dem 1:1-Ausgleich souverän reagiert und direkt gekontert, das 2:1 gemacht und dann auch einen verdienten Sieg eingefahren."

Zwei Minus-Rekorde für Paderborn

Die Borussia brockte den Paderbornern mit ihrem Sieg zwei Einträge in die Liga-Geschichtsbücher ein: Die wackeren Ostwestfalen, für die Sven Michel (53.) traf, beenden die Saison mit 13 Heimniederlagen und egalisieren damit den Minus-Rekord der SpVgg Greuther Fürth (Saison 2012/13) und von Hannover 96 (2015/16). Außerdem zog Paderborn nach Heim-Gegentoren in einer Spielzeit mit dem "ewigen" Schlusslicht Tasmania Berlin gleich (46).

Zu allem Überfluss sah Kapitän Uwe Hünemeier noch Gelb-Rot (65.). Paderborn wollte sich nach sage und schreibe 13 Spielen ohne Sieg mit Anstand aus dem Oberhaus verabschieden. "Wir haben noch zwei Möglichkeiten, um uns in der Bundesliga zu behaupten. Diese Chancen wollen wir nutzen" , erklärte Trainer Steffen Baumgart vor der Partie.

Gladbach druckvoll, aber nicht genau genug