Dank Freistoßtorschütze Jonathan Schmid hat der SC Freiburg erstmals mit Trainer Christian Streich zuhause gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Der Mittelfeldspieler erzielte am Samstagnachmittag in einer weitgehend mauen Bundesliga-Partie in der 85. Minute den Treffer zum 1:0 (0:0). Für Europa-League-Teilnehmer Wolfsburg war es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen.

Keine Chancen auf beiden Seiten

Die erste Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten. In den Strafräumen passierte in der ausgeglichenen Begegnung wenig, Spielfluss kam nur selten zustande.Die Freiburger sorgten in der 16. Minute zum ersten Mal für einen Hauch von Gefahr. Christian Günter verfehlte das Wolfsburger Tor knapp. Auf Seiten der Gäste blieb auch VfL-Torjäger Wout Weghorst bis auf einen Kopfball (43.) lange unauffällig.

Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich erst einmal nichts. Die Freiburger kamen zwar etwas besser ins Spiel und hatten sich den Treffer eher verdient. Aber auch Lucas Höler und Nicolas Höfler waren bei den nur halbwegs gefährlichen Situationen nicht annähernd konsequent genug. Das Spiel wurde teilweise sogar noch schlechter als in der ersten Hälfte.

Schmid entscheidet die Partie

Erst in der Schlussphase wurde es etwas lebhafter. Die Gäste hatten ihre beste Chance durch Weghorst (82.), William vergab später noch den möglichen Ausgleich. Mit einem traumhaften Freistoßtreffer unter Mithilfe des Innenpfostens weckte Schmid kurz vor Schluss die Zuschauer im Schwarzwald-Stadion auf einmal auf.

Mit der Niederlage verlieren die Wölfe den Anschluss nach oben - das zu korrigieren wird in den nächsten Wochen schwer: Die Gegner zum Ausklang der Hinrunde heißen nächsten Sonntag (15.12.2019) Mönchengladbach, dann Schalke und München. Auch Freiburg hat noch Schalke und München im Programm stehen. Am 15. Spieltag reisen sie jedoch erstmals samstags nachmittags nach Berlin zur Hertha.