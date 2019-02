Die Partie begann aber keineswegs rasant: Mit viel Ballbesitz kontrollierte Wolfsburg das Spiel und belohnte sich nach elf Minuten mit der Führung. Linksverteidiger Roussillon war im Strafraum sträflich frei und verwandelte links unten. Danach nahm das Niveau deutlich ab. Freiburg war der Wille durchaus anzumerken, doch kamen die Pässe oft nicht an. So musste erst Wolfsburg den Gastgebern helfen, um zum Ausgleich zu kommen. John Anthony Brooks leistete sich einen kapitalen Ballverlust gegen Florian Niederlechner, der Angreifer legte quer auf Grifo - 1:1.

Kurz vor der Pause vergab Wolfsburgs Josip Brekalo die einzige weitere Gelegenheit. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich in der Partie wenig. Auch wenn beide Mannschaften mehr Tempo in ihre Angriffe legten, blieben sowohl Freiburg als auch Wolfsburg zu ungefährlich. Bis wieder einmal ein Fehler des Gegners half: Robin Koch zerrte im eigenen Strafraum Weghorst zu Boden - klarer Elfmeter. Den verwandelte der Gefoulte eiskalt in die rechte Ecke.

Freiburg mit überragender Moral

Die Partie nahm nun deutlich mehr Fahrt auf. Ein Standard brachte Freiburg in das Spiel zurück. Petersen köpfte nach einem Eckball über den Umweg der Unterkante der Latte zum Ausgleich ein. Die Freude beim SC währte nur fünf Minuten - da folgte das Highlight des Spiels: Weghorst nahm einen Pass an der Strafraumgrenze an und steckte die Kugel per Hackentrick weltklasse durch zwei Freiburger in den Lauf von Steffen, der frei vor dem Tor zum 2:3 einschoss. Luca Waldschmidt schoss zwei Minuten vor dem Ende zum umjubelten Endstand ein.